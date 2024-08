Unfallflucht: Fahrer eines Kleintransporters verursacht hohen Schaden

Am frühen Mittwochmorgen, um 4.20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem weißen Toyota C-HR die Bundesstraße 2 aus Kaisheim kommend in Fahrtrichtung Donauwörth. Kurz vor dem Schöttlehof kam nach Informationen der Polizei ein bislang unbekannter Kleintransporter aus dem Begegnungsverkehr nach links auf den Fahrstreifen des 60-Jährigen ab und kollidierte mit dessen Fahrerseite. Es entstand massiver Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer des Transporters flüchtete von der Unfallstelle, ohne anzuhalten. Daher wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

