Unfallflucht auf Parkplatz dank eines Zeugen geklärt

Der Fahrer eines Pkws hat am Mittwochmittag in Harburg ein anderes Auto gestreift und Unfallflucht begangen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge den Vorfall auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Grasstraße.

Der Passant sah, wie der Mann mit seinem Wagen bei einem Einparkversuch einen abgestellten VW Golf touchierte, den Schaden begutachtete und anschließend wegfuhr, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Aufgrund des Zeugen konnte die Polizei wenig später einen 70-Jährigen als mutmaßlichen Verursacher ermitteln. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)