Fahrerin vergisst Handbremse: Auto rollt eine Treppe hinunter.

Donauwörth

Auto rollt Treppe hinunter - hoher Sachschaden

Die Fahrerin hatte beim Parken vergessen, die Handbremse anzuziehen. Es entstand Schaden von rund 11.000 Euro.
    In einem Grünstreifen endete die Fahrt des Mannes. (Symbolbild)
    In einem Grünstreifen endete die Fahrt des Mannes. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Kleine Ursache, große Wirkung: Als eine 51-Jährige am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ihr Auto am Gymnasium Donauwörth in der Pyrkstockstraße parkte, vergaß sie nach eigenen Angaben, die Handbremse anzuziehen. In der Folge setzte sich der Pkw selbstständig in Bewegung und rollte eine Treppe hinunter. Dort wurden die Granitstufen sowie das Geländer beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 11.000 Euro. Die Frau wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

