Auto rollt Treppe hinunter - hoher Sachschaden

Kleine Ursache, große Wirkung: Als eine 51-Jährige am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ihr Auto am Gymnasium Donauwörth in der Pyrkstockstraße parkte, vergaß sie nach eigenen Angaben, die Handbremse anzuziehen. In der Folge setzte sich der Pkw selbstständig in Bewegung und rollte eine Treppe hinunter. Dort wurden die Granitstufen sowie das Geländer beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 11.000 Euro. Die Frau wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handbremse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis