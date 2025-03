Unbekannter stiehlt ein Fahrrad in Mertingen

Ein Unbekannter hat in Mertingen am Dienstag ein Fahrrad gestohlen. Dies geschah nach Auskunft der Polizei zwischen 7.20 und 13.30 Uhr in der Dr.-Steichele-Straße. Das schwarze Trekkingrad der Marke Kalkhoff, Modell Project S, hatte der Besitzer an einem Fahrradständer beim Anwesen mit der Hausnummer 9 mit einem Schloss versperrt.

Der Zeitwert des Rads wird auf etwa 100 Euro beziffert. Zeugen sollen sich melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)