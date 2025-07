Fahrraddieb treibt auf dem Grümpelturnier in Buchdorf sein Unwesen

Während des Grümpelturniers am Wochenende machte sich ein bislang Unbekannter auf dem Veranstaltungsgelände zu schaffen Er stahl das Fahrrad eines 51-jährigen Mannes vom Areal rund um den Sportplatz. Das unversperrt abgestellte Rad der Firma Cube, Typ Access in der Farbe Grün hat einen Zeitwert von geschätzten 800 Euro, so die Polizei. Die Rahmennummer ist bekannt und wurde in den polizeilichen Fahndungsbestand aufgenommen. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

