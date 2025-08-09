Mehrere Fahrräder werden in Donauwörth gestohlen

Mehrere Fahrräder wurden schon vor einer Woche in Donauwörth gestohlen. Wie die Polizei jetzt meldet, wurde zunächst ein E-Bike Im Tatzeitraum Samstag, 2. August, bis Freitag, 8. August, aus einem unversperrten Schuppen im Schmidgarten entwendet. Hierbei handelt es sich um ein lilaviolettes Mountainbike der Marke Haibike, Typ Dwnhll 10 E. Das Rad weist auffällig tiefe Kratzer an der Mittelstange vorne auf. Zudem fehlt eine Kappe der Federung und die Hinterradbremse ist defekt. Der Wert des E-Bikes wird mit 2500 Euro beziffert.

Ebenfalls am 2. August wurden ein rotes Mountainbike der Marke Cannondale, Typ Killer M300, und ein türkisgrünes Kinderfahrrad der Marke Cube, Typ Acid Race, Beute eines Diebes. Beide Räder waren am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Donauwörth abgestellt und waren jeweils mit einem Schloss abgesperrt. Sie gehören einer Mutter und ihrer Tochter. Als beide am Dienstag, 5. August, gegen 19 Uhr wieder mit ihren Fahrrädern nach Hause fahren wollten, waren diese verschwunden. Hier wird der Beuteschaden auf circa 630 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu einem der Fahrraddiebstähle geben kann, wird gebeten sich unter 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)