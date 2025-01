Unbekannte stehlen teure Fahrräder aus einem Keller

Bislang Unbekannte haben am Donnerstag in Nordheim mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen. Wie die Polizeit mitteilt, entwendeten die Unbekannten aus dem Keller eines Hauses in der Rainer Straße zwei Räder in einem Wert von insgesamt mehr als 6200 Euro. Dabei handelt es sich um ein Rennrad der Marke Giant, sowie eine Gravelbike der Marke Cube.

Die Polizei leitet nach eingegangener Anzeige ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. 8AZ)