Unfall bei Prüfungsfahrt: Jugendliche muss in Klinik

Ausgerechnet bei der Fahrprüfung ist eine Jugendliche am Montag im Donauwörther Stadtteil Berg mit dem Motorroller verunglückt. Der Unfall passierte um 14.50 Uhr, als die Fahrschülerin von der Nürnberger Straße nach links in die Nördlinger Straße abbiegen wollte. Dies war jedoch durch den Verkehr nicht möglich. Als die Rollerfahrerin dachte, dass die Fahrbahn frei würde, übersah sie ein Auto, mit dem ein 37-Jähriger entgegenkam. Der Roller prallte gegen die linke Seite des Pkw.

Die Jugendliche, die eine komplette Schutzausrüstung und einen Helm trug, kam laut Polizei nach ersten Erkenntnissen mit leichteren Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (AZ)