Fahrverbot ignoriert: 40-Jähriger in Monheim ohne Führerschein angehalten

Monheim

Fahrt trotz Fahrverbots in Monheim

Ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis wurde bei einer Verkehrskontrolle in Monheim ohne Führerschein erwischt.
Von Redaktion
    In Monheim wurde ein 40-Jähriger ohne Führerschein beim Fahren erwischt. Foto: Balk, dpa (Symbolbild)

    Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Donnerstagnachmittag eine sogenannte „verdachtsunabhängige Verkehrskontrollen“ in der Donauwörther Straße in Monheim durchgeführt. Gegen 16.30 Uhr konnte im Rahmen einer Kontrolle ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis keinen Führerschein vorweisen. Nach einer Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus warum: Gegen den Mann bestand ein rechtskräftiges Fahrverbot und daher hatte dieser seinen Führerschein am 11. September in amtliche Verwahrung gegeben. Die rechtlichen Folgen waren eine Unterbindung der Weiterfahrt sowie eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Fahren trotz Fahrverbots. (AZ)

