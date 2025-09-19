Fahrt trotz Fahrverbots in Monheim

Eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Donnerstagnachmittag eine sogenannte „verdachtsunabhängige Verkehrskontrollen“ in der Donauwörther Straße in Monheim durchgeführt. Gegen 16.30 Uhr konnte im Rahmen einer Kontrolle ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis keinen Führerschein vorweisen. Nach einer Überprüfung durch die Beamten stellte sich heraus warum: Gegen den Mann bestand ein rechtskräftiges Fahrverbot und daher hatte dieser seinen Führerschein am 11. September in amtliche Verwahrung gegeben. Die rechtlichen Folgen waren eine Unterbindung der Weiterfahrt sowie eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Fahren trotz Fahrverbots. (AZ)

