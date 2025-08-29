Icon Menü
Fahrzeug prallt gegen Sitzbank: Unfallflucht in Rain

Rain

Fahrzeug prallt gegen Sitzbank: Unfallflucht in Rain

Ein Unbekannter prallt mit seinem Fahrzeug gegen eine Sitzbank in Rain. Der Schaden ist beträchtlich.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in der Schloßstraße in Rain.
    Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in der Schloßstraße in Rain. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug in Rain gegen eine Sitzbank geprallt. Durch die Karambolage wurde diese demoliert.

    Die Unfallflucht passierte in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, in der Schloßstraße. Der Fahrer brauste davon, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern. Der Sachschaden an der auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 9 aufgestellten Metallbank beträgt rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

