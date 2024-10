Betrüger am Telefon geben sich als Polizisten aus

Im Laufe des Montags und des Dienstags haben erneut Betrüger eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern in der Region angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Dies melden die Polizeiinspektionen Rain und Donauwörth.

Mehrere Personen teilten der Inspektion in Rain mit, von angeblichen Polizeibeamten kontaktiert worden zu sein. Diese stellten sich am Telefon als „Herr Weiß von der Polizei“ vor und versuchten Informationen über vorhandenes Bargeld oder Wertgegenstände zu erhalten und in der Folge eine Übergabe anzubahnen.

Ein Schwerpunkt der Betrüger-Anrufe war die Gemeinde Oberndorf

Die echten Gesetzeshüter warnen: „Dabei handelt es sich nicht um einen tatsächlichen Polizeibeamten, sondern um einen Betrugsversuch.“ Schwerpunkt der Anrufe am Dienstag war offenbar die Gemeinde Oberndorf. Jedoch könnten auch Bewohner anderer Kommunen um Umkreis solche Anrufe erhalten haben.

Am Montag meldete sich beispielsweise ein Unbekannter telefonisch bei einer 69-Jährigen im Stadtgebiet von Harburg und gab vor, dass in dem Ort zwei Einbrecher festgenommen worden seien. Dies hätten einen Zettel mitgeführt, auf dem die Adresse und der Name der Frau gestanden hätten. Die 69-Jährige erkannte laut Polizei freilich, dass sie um ihre Ersparnisse und Schmuckstücke gebracht werden sollte. Die Rentnerin beendete das Gespräch umgehend und verständigte die Dienststelle in Donauwörth. Einen gleichgelagerten Fall gab es am Dienstag in Buchdorf. Auch dort scheiterten die Täter.

Das rät die Polizei bei verdächtigen Anrufen von angeblichen Polizisten

Die Polizei rät „Geben Sie am Telefon grundsätzlich keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Legen Sie einfach auf, wenn der Gesprächspartner Geld von Ihnen verlangt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.“ Die Polizei rufe nie mit unterdrückter Rufnummer oder unter dem Notruf 110 an. Die echten Gesetzteshüter stellten am Telefon niemals die Frage, ob und wieviel Bargeld oder Wertgegenstände jemand zuhause oder auf der Bank habe, auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen! Die Polizei nehme zudem niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zur Aufbewahrung entgegen. (AZ)