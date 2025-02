Streifschaden an Auto und auffällige Personen

Eine unerfreuliche Feststellung musste nach einem Einkauf eine Familie in Wemding machen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat sich sich das Ehepaar mit Kindern bereits am Freitag, 24. Januar, zwischen 13 und 13.40 Uhr im Netto-Markt in Wemding befunden, um dort einzukaufen. Der Familienvater parkte seinen schwarzen 3er BMW vor dem Supermarkt auf dem Familienparkplatz. Als die Familie später zum Wagen zurückkam, bemerkten sie mehrere Personen an einem daneben parkenden grauen Opel Astra Kombi, älteren Baujahres, die sich insgesamt seltsam verhielten. Unter diesen Personen befand sich auch ein Mann der an der Kasse des Supermarktes zwei Kunden vor der Familie bezahlte. Dieser Mann habe auffällig den PKW der Familie in Augenschein genommen. Die Familie dachte sich nichts dabei, weil sie von den Personen auch nicht angesprochen wurden, und fuhr weg.

Unmittelbar danach stellte der Familienvater beim Tanken am rechten Fahrzeugheck seines BMW einen deutlichen Streifschaden fest und meldete dies der Polizei. Aufgrund des auffälligen Verhaltens besteht die Annahme, dass die von der Familie festgestellten Personen am Opel Astra, insbesondere oben genannter Mann, mit dem Schaden zu tun haben könnten oder aber als Zeugen in Betracht kommen.. Dieser Mann wird so beschrieben: etwa 55 bis 60 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, kräftig gebaut, mit Halbglatze. Zeugen des Vorfalles werden darum gebeten sich unter der Telefonnummer 0906/70667-0 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)