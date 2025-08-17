Icon Menü
Familie verunglückt spektakulär auf Straße zwischen Kaisheim und Buchdorf

Buchdorf

Auto überschlägt sich bei Unfall: Familie kommt glimpflich davon

Auf der Straße zwischen Kaisheim und Buchdorf verursacht ein 19-Jähriger einen recht spektakulären Unfall. Zwei Feuerwehren im Einsatz.
    •
    •
    •
    Auf der alten B2 zwischen Kaisheim und Buchdorf hat sich dieses Auto überschlagen. Die drei Insassen kamen vergleichsweise glimpflich davon.
    Auf der alten B2 zwischen Kaisheim und Buchdorf hat sich dieses Auto überschlagen. Die drei Insassen kamen vergleichsweise glimpflich davon. Foto: Feuerwehr

    Mit großem Glück hat eine Familie am Samstag auf der alten B2 zwischen Kaisheim und Buchdorf einen recht spektakulären Unfall einigermaßen glimpflich überstanden. Ein 19-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Buchdorf unterwegs. Mit im Fahrzeug befanden sich seine Eltern. Auf halber Strecke zwischen den beiden Orten kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Kleinwagen nach links von der Straße ab. Dieser überschlug sich im Grünstreifen.

    Feuerwehren aus Buchdorf und Kaisheim nach Unfall im Einsatz

    Obwohl das Auto auf dem Dach zum Liegen kam, gelangten alle Insassen selbstständig ins Freie. Die Beteiligten erlitten nach erstem Anschein nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Betroffenen ins Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Buchdorf und Kaisheim waren mit gut 40 Kräften vor Ort, betreuten die Verunglückten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, banden ausgelaufenes Öl ab und leiteten den Verkehr um.

    Die Straße musste bis zur Bergung des Pkw durch einen Abschlepper für circa eine Stunde gesperrt werden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. (AZ)

