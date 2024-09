Familien-Erlebnistag in Donauwörth mit Sport, Kultur und Aktion

Spiel, Sport, Spaß auf der einen Seite und ein früheres Kloster, in dem sich heute eine Polizeidienststelle und eine historische Sehenswürdigkeit befinden, auf der anderen Seite - diese ziemlich konträren Bereiche bilden den Rahmen für einen „Familien-Erlebnistag“ am Samstag, 21. September, in Donauwörth.

Konkret sieht das Programm so aus: Im Schul- und Sportzentrum am Stauferpark lädt die Stadt Donauwörth Interessierte von 10 bis 16 Uhr dazu ein, „die Vielfalt der lokalen Sportvereine zu erleben“. Bei freiem Eintritt kämen Adrenalin-Junkies, Teamspieler und Fitnessliebhaber auf ihre Kosten. 20 Vereine und Organisationen präsentieren sich. Jeder, der will, kann 29 verschiedene Sportarten beziehungsweise Freizeitaktivitäten ausprobieren.

In Donauwörth können Interessierte zahlreiche Sportarten ausprobieren

Als Beispiele werden in einer Pressemitteilung „Klassiker wie Fußball, Volleyball und Leichtathletik“ genannt. Es gebe aber auch „außergewöhnliche Disziplinen“ wie Poledance, Segelfliegen, Petanque und Fischerstechen. Hinzu kämen Fechten, Rollstuhl-Basketball und anderes. Für das Ausprobieren einer jeden Betätigung gibt es einen Stempel. Wer zehn Stationen gesammelt hat, kann an einer Verlosung von Saisonkarten für das Donauwörther Freibad teilnehmen. Am Stauferpark werden an Ständen Speisen und Getränke verkauft.

Polizei in Donauwörth öffnet für Gäste ihre Türen

Per Shuttlebus können Besucherinnen und Besucher von der Neudegger Allee zu einem „Tag der offenen Tür“ im ehemaligen Deutschordenskloster in der Kapellstraße gelangen. Der Anlass: Vor 250 Jahren wurde der Grundstein für den Komplex gelegt. In dem ist seit den 1970er Jahren die Polizeiinspektion Donauwörth angesiedelt. Von 10 bis 16 Uhr können die Gäste einen Blick hinter die Kulissen der Dienststelle werfen und auch dort bei Mitmachaktionen Stempel sammeln. Eine Diensthundestaffel zeigt, was die tierischen Helfer alles können. Mädchen und Buben können an einer Kinderpolizeiwache ins Leben von echten Polizisten eintauchen. Es steht zudem ein E-Scoooter-Simulator bereit. Wer sich für eine Karriere bei der Polizei interessiert, kann sich bei Einstellungsberatern informieren - und bei einer „Sport-Challenge“ seine Fitness testen.

Unterstützt wird die Polizei von anderen Blaulicht-Organisationen wie der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und dem Roten Kreuz, die mit Einsatzfahrzeugen und Vorführungen mit dabei sind.

Führungen im Enderlesaal des Deutschordenshauses in Donauwörth

Wer sich für Geschichte und Kultur interessiert, soll im Deutschordenshaus ebenfalls auf seine Kosten kommen. Jeweils 20-minütige Vorträge mit dem Titel „Der Deutsche Orden in Donauwörth“ finden um 11, 13 und 15 Uhr im ersten Stock des Gebäudes im Foyer des Enderlesaals statt. Zusätzlich sind von 10.30 Uhr an stündliche Führungen durch den prachtvollen Enderlesaal im Angebot. Diesen bezeichnet die Stadt als „kunsthistorisches Juwel“, dessen Glanzpunkt das Deckenfresko „Das Göttermahl“ sei. (AZ)