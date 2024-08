Familienvater als Sextäter: Warum er eine Gefahr für die Allgemeinheit ist

Der Mann auf der Anklagebank wirkt unscheinbar. Klein und schmächtig ist er, macht trotz seiner 36 Jahre einen eher jungenhaften Eindruck. Was er getan hat, ist allerdings ungeheuerlich und will für Außenstehende nicht so recht zu diesem äußeren Erscheinungsbild passen. Zweifel an seinen schlimmen Vergehen gibt es nach einer Reihe von Prozesstagen für das Gericht keinerlei. Denn schließlich zeigen die umfangreichen Dokumentationen auf kinderpornografischen Videos und Fotos, was der Sexualstraftäter zwischen 2011 und 2023 sieben jungen Mädchen unter 14 Jahren immer wieder angetan hat. Außerdem hat der Mann alle Vorwürfe vollumfänglich zugegeben.

Barbara Würmseher

Caroline Hillmann

Gericht