Fotoaktion im Fasching: Wir suchen die schönsten Kinderkostüme

Der Fasching ist bereits im vollen Gang: Ein Ball jagt den nächsten, jedes Wochenende feiern die Menschen in Donauwörth und Umgebung den Fasching auf Umzügen und bunten Abenden. Nächste Woche ist es so weit: Mit dem lumpigen Donnerstag wird die Hochzeit des Faschings eingeläutet. Besonders bei Kindern ist der Trubel in dieser Zeit beliebt. Neben Krapfen und Süßigkeiten an jeder Ecke, haben auch die ganz Kleinen jedes Jahr eine Freude daran, sich zu verkleiden. Und der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Was steht heuer bei Ihnen auf dem Programm? Vielleicht Fabelwesen, wie Feen, Hexen oder Drachen? Fernsehhelden, wie Superman oder Batman? Oder doch der klassische Cowboy, Polizist oder die Prinzessin?

Faschingskostüme in Donauwörth: Schicken Sie uns ihre Fotos und gewinnen Sie!

Unsere Zeitung sucht diese Faschings-Saison das schönste kleine Mäschkerle. Also ran an die Kamera: Alle Mamis und Papis, Omas und Opas dürfen uns gerne Bilder von oder zusammen mit ihren Prinzessinnen, Polizisten, Löwen und Co. schicken. Die Bilder können Sie uns per E-Mail als JPG-Datei an redaktion@donauwoerther-zeitung.de mit dem Betreff „Faschingskostüm“ oder über Facebook zusenden. Bitte beachten Sie, dass die Bilder mindestens eine Größe von einem Megabit haben sollten und vergessen Sie nicht, dazuzuschreiben, wer das Foto gemacht hat sowie Name, Alter der Kinder. Wir freuen uns auch über Wohnort, Kostümidee und ein wenig mehr Faschingsinfos. Der Einsendeschluss ist 23. Februar, 23.59 Uhr.

Anschließend werden alle Fotos bei einem Online-Voting zur Wahl gestellt. Das Sieger-Kostüm wird am Ende der Faschingssaison gekürt. Der Gewinner erhält einen Gutschein im Wert von 50 Euro für ein Spielwarengeschäft - mitmachen lohnt sich also!

