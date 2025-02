Endspurt im Fasching: Diese Höhepunkte stehen noch an

Endspurt im Fasching: Der Landkreis Donau-Ries ist seit Wochen in närrischer Stimmung. Bei Bunten Abenden, Prunksitzungen, Bällen, Gardetreffen und Umzügen wird die fünfte Jahreszeit ausgelassen gefeiert. Nun geht es noch einmal richtig rund und das närrische Volk gibt Vollgas: Hier die Termine der großen Freiluft-Veranstaltungen vom Rußigen Freitag bis zum Faschingsdienstag.

Bäumenheim: Der Nachtumzug findet in Bäumenheim am Freitag, 28. Februar, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Anschließend geht es in der Schmutterhalle mit der „After-Show-Party“ weiter.

Genderkingen: In Genderkingen können Narren und Närrinnen am Samstag, 1. März, den „Gaudiwurm“ ab 14.30 Uhr erleben. Ihm folgt eine große Party rund um die Zoll-Wirtschaft.

Rain: In der Faschingshochburg Rain geht am Sonntag, 2. März, der „Tillywurm“ um 14.11 Uhr los. Danach Ball in der Dreifachturnhalle.

Megesheim: In Megesheim startet am Faschingssonntag, 2. März, um 14 Uhr der Umzug. In der Mehrzweckhalle steigt die Umzugsparty.

Donauwörth: Ein großes Faschings-Ereignis ist in Donauwörth der Tandlerfasching am Rosenmontag, 3. März. In der Reichsstraße herrscht von 12 bis 23 Uhr buntes Treiben.

Wemding: Am Faschingsdienstag, 4. März, schlängelt sich der „Gaudiwurm“ durch Wemding. Der Umzug beginnt um 13.30 Uhr, anschließend Party auf dem Marktplatz.

Oberndorf: Ebenfalls am Dienstag, 4. März, veranstaltet die Vereinsgemeinschaft in Oberndorf den „Lechexpress“ einen Fußgruppenumzug. Start ist um 14.01 Uhr.

Hafenreut: Am Dienstag, 4. März, lädt auch der Spielplatzverein in Hafenreut zum Faschingsumzug ein. Los geht es um 14 Uhr.

Sie haben noch nicht genug vom Fasching? Auf dieser Karte finden Sie weitere Umzüge in der Region im Überblick.