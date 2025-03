Alle Fotos vom Fasching 2025 im Kreis Donau-Ries

Gaudiwurm, Prunksitzung, Lumpiger Donnerstag: In der fünften Jahreszeit ist auch im Landkreis Donau-Ries jede Menge geboten. Leider nicht überall, aber bei ausgewählten Veranstaltungen ist unsere Redaktion vertreten. Alle Bilder und Videos der diesjährigen Faschingssaison finden Sie hier in einer Übersicht:

Rain gehört zu den Faschingshochburgen in der Region. Bereits Mitte Januar schmissen sich die Narren dort beim Bunten Abend in Schale. Auch der Weiberfasching wurde gebührend begangen. Beim Tillywurm durch die Stadt säumten schließlich tausende Menschen die Straßen, viele Gruppen machten sich auf den Weg.

Auch in Bäumenheim weiß man zu feiern. Unter anderem beim Prinzenball, der viele Gäste anlockte. Noch mehr Besucher kamen schließlich zum Nachtumzug, 8000 waren es. Dazu kamen viele, viele Gruppen, die den Ort über Stunden zum närrischen Mittelpunkt der Region machten.

In Huisheim war ebenfalls närrisches Treiben angesagt. Beim Ball der Begegnung gaben sich die Kostümierten die Klinke in die Hand. In exotische Gefilde ging es bei der Prunksitzung.

Faschingsbegeisterte kamen in Monheim auf ihre Kosten. Dafür sorgte zum Beispiel die Familienprunksitzung, bei der auch die kleinen Narren ihren Spaß hatten. Am Lumpigen Donnerstag war die Stadthalle ganz in der Hand der Kostümierten.

Nach Hollywood entführten die Narren der New Dancia Holzheim ihre Besucher. Und zwar beim Bunten Abend, den viele Narren besuchten.

Vor allem zwei Veranstaltungen ließen Narrenherzen in Donauwörth höher schlagen. Beim Umzug reihte sich Wagen an Wagen, es wurde viel gefeiert. Das galt auch für den Tandlerfasching, den tausende Menschen am Rosenmontag besuchten.

In Mertingen sorgten die Faschingsfreunde zum Beispiel bei der Prunksitzung für eine tolle Stimmung. Die Narren konnten sich unter anderem an spektakulären Tanzeinlagen erfreuen.

Beim Gumpigen Donnerstag in Wemding konnten Faschingsfreunde ausgelassen feiern. Die Party ging über viele Stunden, bis auch der letzte Narr sich ausgetobt hatte.

Beim Umzug in Genderkingen hatten sich die Besucher einiges einfallen lassen. Einer ging als Oliver Kahn, andere als Zwerge. Spaß hatten alle.

Ganz im Norden der Region, in Megesheim, gab es beim Umzug ebenfalls tolle Kostüme zu sehen. Bei schönem Wetter waren die bunten Kostüme besonders eindrucksvoll.

