Fasching 2025 im Donau-Ries: Das sind die Termine der fünften Jahreszeit

„Donauf Dona“, rufen die Närrinnen und Narren bald wieder vermehrt in Donauwörth. Zwar findet die Hochphase des Faschings heuer recht spät statt: Der Lumpige Donnerstag ist erst am 27. Februar. Der Rosenmontag fällt sogar in den März. Die fünf Tage Ausnahmezustand vom Weiberfasching bis Faschingsdienstag sind also noch knapp zwei Monate entfernt. Das hindert die „Maschkerer“ nicht, den Fasching schon ab Januar kräftig zu feiern. Vielerorts gibt in den nächsten Wochen zahlreiche Veranstaltungen: bei Rathausstürmen, Narrenumzüge und Faschingspartys feiern und tanzen die Narren in bunten Kostümen. Hier sind die wichtigsten Termine der Faschingsvereine 2025 im Überblick.

Bäumenheim: Getanzt wird gleich auf mehreren Faschings-Bällen

Den Faschingsauftakt im neuen Kalenderjahr begeht Bäumenheim mit dem alljährlichen Prinzenball. Die Tanzveranstaltung am 11. Januar beginnt um 20 Uhr. Das nächste Spektakel in Bäumenheim ist die Prunksitzung, sie findet am 1. Februar statt. Beginn ist in Faschingsmanier um 19.19 Uhr. Für die jungen Närrinnen und Narren veranstaltet der Bäumenheimer Carneval-Club zwei Kinderbälle am 25. Januar und am 23. Februar. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Mitten in die Hochzeit des Faschings fällt der Nachtumzug am 28. Februar, der um 19 Uhr beginnt. Der Rosenmontagsball rundet als letztes Tanzevent den Fasching in Bäumenheim ab: Der Ball findet am 3. März ab 19.30 statt. Das närrische Treiben findet jeweils in der Schmutterhalle in Bäumenheim statt.

Donauwörth: Die IFD feiert 25-jähriges Faschings-Jubiläum

In einen besonderen Fasching startet die Initiative Fasching Donauwörth (IFD) am 26. Januar. Denn in dieser Saison wird der Verein 25 Jahre alt. Der Faschingsumzug durch die Innenstadt zum Festplatz beginnt um 13.30 Uhr. Anschließend lädt die IFD zur After-Umzugsparty im Zelt ein. Ein weiterer Höhepunkt des Donauwörther Faschings ist das Veranstaltungswochenende in der Neudegger Sporthalle. Dort findet am 7. Februar ab 20 Uhr das Prinzenpaartreffen statt. Der 8. Februar schließt mit dem Kinderprinzenpaartreffen um 13.30 Uhr an, danach geht es mit dem Tanz in die Nacht um 20 Uhr weiter. Am Sonntag sind die kleinen Narren zum Kinderfasching um 13.30 Uhr eingeladen. Letztes Faschings-Event in Donauwörth ist der Tandlerfasching am Rosenmontag in der Reichsstraße von 12 bis 23 Uhr.

Genderkingen: Buntes Treiben und Gaudi

Auch Genderkingen setzt seine Faschings-Feierlichkeiten am 11. Januar fort. Der erste Bunte Abend beginnt um 19.30 Uhr. Zum Bunten Nachmittag laden die Genderkinger Faschings-Freunde (GFF) am Tag darauf, 12. Januar, um 14 Uhr ein. Bunt geht es weiter mit dem zweiten und dritten Bunten Abend am 17. und 18. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Der Kinderfasching in Genderkingen findet dann im Februar statt: Am 22. Februar um 14 Uhr geht es los. Höhepunkte sind der Gaudiwurm am 1. März um 14.30 Uhr und die Gaudinacht am 3. März um 19 Uhr. Am Abend des 4. März ab 18 Uhr verabschiedet der GFF dann den Fasching mit dem Kehraus.

Icon Vergrößern Bereits am 11. November läuteten die Harburger Schlosshexen den Fasching ein. Foto: Erdinger Icon Schließen Schließen Bereits am 11. November läuteten die Harburger Schlosshexen den Fasching ein. Foto: Erdinger

Harburg: Die Schlosshexen mischen den Fasching auf

In Harburg treiben die Hexen nicht nur am 11. November beim Rathausturm ihr Unwesen: Der traditionelle Schlosshexenball findet am 15. Februar statt. Beginn ist 20 Uhr.

Hafenreut: Diese Faschingsveranstaltungen gibt es heuer

Der Spielplatzverein Hafenreut veranstaltet heuer einen Ball. Das Faschingsevent findet am 6. Februar. Am 4. März lädt der Spielplatzverein schließlich zum bekannten Faschingsumzug ein. Los geht es um 14 Uhr.

Holzheim: So feiert der TSC New Dancia 2024 Fasching

Gleich zwei Bunte Abende können Faschings-Begeisterte besuchen: Am 25. Januar und 1. Februar lädt dem TSC New Dancia in die Mehrzweckhalle nach Holzheim. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Auch für Kinder ist am Kindergardetreffen, 26. Januar, ab 13 Uhr und beim Kinderfasching, am 2. Februar ab 14 Uhr einiges geboten. Tanz darf bei dem TSC New Dancia natürlich nicht fehlen: Die Dance Night beginnt am 31. Januar um 18.30 Uhr.

Huisheim: Tropical Paradise mit den Blaumeisen beim Fasching

Der Carneval Club Blaumeisen Huisheim (CCBH) feiert die fünfte Jahreszeit heuer mit dem Motto „Tropical Paradise“. Auftakt der Festlichkeiten sind das Gardetreffen, am 18., und der Kinderball, am 19. Januar. Am letzten Januarwochenende geht es weiter mit dem Ball der Begegnung, am 31. Januar und der Party Night, am 1. Februar. Tanzbegeisterte kommen bei zwei weiteren Bällen, dem Landwirtschaftsball am 14. und dem Mottoball am 15. Februar auf ihre Kosten. Die Faschings-Saison beenden die Blaumeisen mit der Prunksitzung am 2. März.

Megesheim: Faschingsumzug für Groß und Klein

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Megesheim feiern Fasching mit einem großen Umzug. Dieser findet am Faschingssonntag, 2. März um 14 Uhr am Grabenfeld. Der Zug endet an der Mehrzweckhalle, an der die anschließende Umzugsparty stattfindet.

Icon Vergrößern Fasnacht gibt es nicht nur in den klassisch alemannischen Gebieten, sondern auch als Fasching in Nordschwaben. Foto: Helmut Bissinger Icon Schließen Schließen Fasnacht gibt es nicht nur in den klassisch alemannischen Gebieten, sondern auch als Fasching in Nordschwaben. Foto: Helmut Bissinger

Mertingen: „Wella Hoi“, rufen die Narren hier zum Fasching

Einen Umzug gibt es auch in Mertingen. Dieser findet bereits am 9. Februar ab 13.31 Uhr statt. In Mertingen begehen die Faschingsfreunde die Kostüm-Saison nicht nur mit einem Umzug, sondern auch mit Prunksitzungen. Diese finden am 14. und 15. Februar statt. Ein Showtanznachmittag findet am 22. Februar, 13 Uhr, und ein Seniorenfasching am 26. Februar, 14 Uhr, statt. Kehraus ist am 4. März ab 18.30 Uhr.

Monheim: Faschingsgesellschaft Gailachia Monheim lädt ein

Ebenfalls bereits in diesem Monat setzt die Faschingsgesellschaft Gailachia Monheim ihre Faschings-Festlichkeiten fort: Buntes Treiben gibt es auf dem Prinzenball (11. Januar, 19.30 Uhr) beim Kinder- und Jugendgardetreffen (19. Januar, 13 Uhr) und bei der Ladies Night (25. Januar, 19.30 Uhr). Im Februar geht es weiter mit einer Prunksitzung (8. Februar, 19.30 Uhr), einer Familienprunksitzung (9. Februar, 14. Uhr), dem Lumpigen Donnerstag (27. Februar, 20 Uhr) und einem Kinderfasching (4. März, 14 Uhr). Die Stadthalle Monheim ist Veranstaltungsort aller Veranstaltungen.

Oberndorf: Faschingsball im Vereinsheim und Fußgruppenumzug

In Oberndorf tun sich die Vereine Eggelstetten zusammen: Sie veranstalten einen Faschingsball am Samstag, 22. Februar, ab 20 Uhr. Am Faschingsdienstag, den 4. März, veranstaltet die Vereinsgemeinschaft Lechexpress einen Fußgruppenumzug. Närrischer Beginn ist um 14.01 Uhr. Los geht es trotz geänderter Route wie gewohnt am Feuerwehrhaus. Anschließend gibt es auf dem Parkplatz des Kronensaals und im Kronensaal eine After-Show-Party.

Rain: In der Faschingshochburg ist einiges geboten

Der Januar ist in Rain von Bunten Abenden geprägt: Am 10., 11., 12., 17. und 18. Januar kommen die Faschingsfreunde in der Dreifachturnhalle zusammen. Im Februar geht es bunt weiter: Der Schwarzwirt und die KLJB-Bayerdilling laden zum Düniger Faschingsball am 15. Februar ab 19.30 Uhr ein. Der Faschingsclub Rain heißt Faschingsfans bei der Tilly Night im Lutz Saal (22. Februar, 18 Uhr), dem Kinderremidemi auf dem Rathausplatz (27. Februar, 14 Uhr) und beim Lumpigen Donnerstag in der Innenstadt (27. Februar, 20 Uhr) willkommen. Weitere Höhepunkte sind der Umzug Tillywurm (2. März, 14.11 Uhr). Der Tillywurmball (2. März, 15.30 Uhr) und der Kinderball (4. März, 13.30 Uhr) finden beide in der Dreifachturnhalle statt.

Icon Vergrößern Beim Tillywurm in Rain feierten vielen Faschingsfreunde fröhlich miteinander. Hier der Blick in die dicht gefüllte Rainer Hauptstraße. Foto: Adalbert Riehl Icon Schließen Schließen Beim Tillywurm in Rain feierten vielen Faschingsfreunde fröhlich miteinander. Hier der Blick in die dicht gefüllte Rainer Hauptstraße. Foto: Adalbert Riehl

Tapfheim: Sportvereine sorgen für Faschingsstimmung

Die Spottnasen vom Verein Sportliche Vielfalt in Donaumünster-Erlingshofen laden heuer zum Faschingsball ein. Am 1. Februar findet der Faschingsball auf dem Hofgut Bädleschweige statt. Der SC Tapfheim verbreitet ebenfalls Faschings-Stimmung und veranstaltet einen Rosenmontags-Kinderball am 3. März.

Tagmersheim: Erstes Gardetreffen von Fafrohsia Dagomeria

Die Fafrohsia Dagomeria lädt am 25. Januar zum Eröffnungsball ab 18 Uhr im DaNoi ein. Der Faschingsvereins stellt außerdem zum ersten Mal ein Gardetreffen auf die Beine. Am 1. Februar beginnt die Veranstaltung mit einem Kinder- und Jugendgardetreffen, am Abend sind dann die Erwachsenen an der Reihe. Verpflegung und gute Laune gibt es beim Faschings-Kaffee-Klatsch am 15. Februar, 13 bis 17 Uhr. Die kleinen Faschingsfreunde sind am 21. Februar zum Kinderfasching im Pfarrstadl eingeladen. Die Fafroshia Dagmoeria verabschiedet sich vom diesjährigen Fasching beim Kehraus im DaNoi. Um 20 Uhr geht es am 4. März los.

Wemding: Die Wemdosia begeht den Fasching mit vielen Veranstaltungen

In der fünften Jahreszeit ist in Wemding viel geboten. Der nächste Termin ist die Narrenmesse am 19. Januar ab 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. In der Stadthalle Wemding finden dann fast alle weiteren großen Events statt: Jugendgardetreffen (14. Februar, 17 Uhr), Kindergardetreffen (15. Februar, 12.30), Wemdosias Tanzspektakel (15. Februar, 20 Uhr), Seniorenball (16. Februar, 14 Uhr), Wemdosiaballl (22. Februar, 20 Uhr), Kinderball (23. Februar, 14 Uhr), Weiberfasching (27. Ferbuar, 21 Uhr) und Männerballettturnier (23. März, 19.30 Uhr). Der Gaudiwurm durch die Altstadt am 4. März beginnt allerdings um 13.30 am Marktplatz.

Sie haben noch nicht genug vom Fasching? Auf dieser Karte finden Sie alle Umzüge in der Region im Überblick.