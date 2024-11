Fasching-Frühstart: Wer die zockenden Narren in Rain regiert

Die närrische Jahreszeit, die offiziell erst am 11.11. beginnt, ist dieses Mal lang. Erst am 4. März ist Faschingsdienstag. Für die neue Regenten des Faschingsclubs Rain sollte das kein Problem sein, denn beide wissen, auf was sie sich einlassen. Die neue Rosenfee Lale I. (Sporer) tanzt seit 14 Jahren in verschiedenen Garden und der neue Zuckerbaron Simon I. (Zoller) gehört als Hofmarschall sogar dem Präsidium an. Vorgezogen wegen einer Terminüberschneidung wurden am Samstag, also bereits Anfang November, zur mitternächtlichen Stunde die neuen Regenten in der Marxheimer „Remise Koppelbar“ vorgestellt. Als Kinderprinzenpaar wollen Johanna I. (Alex) und Joel II. (Göhler) das „Rainland“ verzaubern.

