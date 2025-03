Fasching ohne Straftaten: Lob der Polizei

Diese Bilanz ist angesichts der vielen Menschen, die am Wochenende bei und nach den Faschingsumzügen in Genderkingen und Rain feierten, bemerkenswert: Die Polizei verzeichnete an beiden Tagen „keinerlei Straftaten“. Die Inspektion in Rain teilt mit, dass die beiden Umzüge „störungsfrei verliefen“

Auch sonst seien keine größeren Vorkommnisse bekannt geworden Deshalb gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie alle anderen Beteiligten auch ein dickes Lob: „Die Polizei bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften und den Veranstaltern für die geleistete Arbeit.“ (AZ)