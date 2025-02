Erstes Gardetreffen der Fafrohsia Dagomeria aus Tagmersheim

Ausgelassenes buntes Faschingstreiben in Tagmersheim: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte war die örtliche Faschingsgesellschaft Fafrohsia Dagomeria Gastgeber für ein Gardetreffen. Zahlreichen Faschingsfreunde aus umliegenden Orten der Region waren der Einladung gefolgt und kamen gerne in die Diepoldhalle nach Schweinspoint. Diesen Schauplatzt hatten die Veranstalter gewählt, um ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit zu haben. Dort präsentierten sich die zahlreichen Formationen von Tänzerinnen und Tänzern in eleganten und ausgefallenen Kostümen mit ihren Choreografien der diesjährigen Session.

Schon die Vorfreude auf diese besondere Premiere war für Funktionäre und Bühnen-Akteure der Tagmersheimer groß, erst recht genossen sie das närrische Treiben zusammen mit ihren Gästen. Die Fafrohsia Dagomeria feierte mit insgesamt 14 Tanzgruppen und Prinzenpaaren aus drei Landkreisen ein ausgelassenes Fest vor vollem Haus. Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenengarden zeigten in toller Atmosphäre ihre unterschiedlichen Motto-Tänze und begeisterten die vielen Zuschauer.

Icon Vergrößern Entzückende kleine Vertreter der Tagmersheimer Faschingsgesellschaft: die Minis. Foto: Theresa Mayr Icon Schließen Schließen Entzückende kleine Vertreter der Tagmersheimer Faschingsgesellschaft: die Minis. Foto: Theresa Mayr

14 Faschingsvereine waren mit ihren Aktiven dabei

Mit bunten und schillernden Kostümen, viel Glitzer, guter Laune und tänzerischem Können heizten sowohl die kleinsten Tänzer und Tänzerinnen ab fünf Jahre bis hin zu den Erwachsenengarden mit teilweise gewagten und spektakulären Hebefiguren dem Publikum ein. Akrobatik traf auf Grazie, flotte Rhythmen wechselten sich mit Walzertakt ab. Es war ein wahrer Augenschmaus mit zahlreichen Aha-Erlebnissen.

Mit dabei waren bei den Kindergarden, bei den Erwachsenengarden und den Prinzenpaaren: die IFD Donauwörth, die Fidelitas Rennertshofen, die Schlafmützen des CCB Bäumenheim, die Burgfunken Neuburg, die KonWella Wellheim, Dollfahna Dollnstein, Fafrohsia Dagomeria Tagmersheim. Im Anschluss ging es bei der Aftershow-Party fröhlich weiter und dem Fasching wurde feuchtfröhlich weiter gefrönt. (AZ)