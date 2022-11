Aufregung um zwei Linden in der Hauptstraße in Feldheim

Plus Warum der Gemeinderat einstimmig für eine Fällung der beiden Bäume stimmte, obwohl sie das Ortsbild prägen.

Beim Gang oder der Fahrt durch die Hauptstraße in Feldheim fallen sie direkt auf, die zwei riesigen Linden. Sie überragen die Häuser der Straße um mehrere Meter. Sie stehen dicht beieinander, dazwischen passt gerade so ein Feldkreuz. Jetzt sollen sie weg, zumindest, wenn es nach dem Gemeinderat geht. Dass für manche Feldheimer damit ein Stück ihres Ortes verloren gehen würde, wurde jüngst bei der Bürgerversammlung im Schützenheim deutlich.