Brandserie in Feldheim: Holz in Flammen

In Feldheim brennt ein Holzunterstand zum wiederholten Male. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Ein brennender Holzunterstand hat in Feldheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Anwohner stellten am Donnerstag gegen 22.30 Uhr das Feuer auf ihrem Anwesen fest. Nach Angaben der Polizei steckte ein Unbekannter offenbar eine Gitterbox mit Holz an. Mit etwa 60 Kräften löschten die Feuerwehren aus Rain, Niederschönenfeld und Feldheim den Brand. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro.

Dieser Unterstand war laut Polizei in den vergangenen drei Jahren bereits dreimal angezündet worden. Auch ereigneten sich in diesem Umfeld mehrere Brandfälle kleinerer Art. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)

Lesen Sie dazu auch