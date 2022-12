Feldheim

Fällung der Linden in Feldheim: Was sagt der Sachverständige?

Die beiden Linden in der Ortsmitte von Feldheim stehen in der Diskussion. Es geht um die Frage der Sicherheit.

Plus Der Gemeinderat hat die Fällung beschlossen und stützt sich auf eine Sachverständigen-Stellungnahme. Doch deren Fazit lautet anders, sagen drei Feldheimer.

Von Barbara Würmseher

Die beiden mächtigen Linden in der Ortsmitte von Feldheim sind ein echter Blickfang - selbst jetzt, da sie ihr unbelaubtes Geäst wie knorrige Finger in den Winterhimmel recken. Sie überragen die umliegenden Häuser um mehr als das Doppelte und sind geschätzt rund 150 Jahre alt. Flankierend nehmen sie ein Feldkreuz in ihre Mitte und prägen so als Ensemble das Erscheinungsbild des Dorfes.

