Feldheim lässt die Glocken für den Frieden läuten

An jedem Sonntag im November gemahnt die Kirchengemeinde St. Georg um fünf vor zwölf an den Frieden, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs gestört ist. Was hinter der Aktion steckt.

Seit dem 24. Februar tobt der Krieg in der Ukraine und hat seither Soldaten und Zivilisten verwundet, verstümmelt oder getötet, hat Menschen ihres Zuhauses beraubt und unsägliches Leid über die Menschen gebracht. Viele sind auf der Flucht, haben ihr Hab und Gut verloren und mussten seelische Verletzungen hinnehmen, die tiefe Narben hinterlassen. Die katholische Kirchengemeinde St. Georg in Feldheim, vertreten durch die Kirchenverwaltung, hat angesichts dieses Leids jetzt beschlossen, mit einem deutlichen Zeichen zum Frieden zu mahnen: Sie wird an jedem Sonntag im November die Kirchenglocken fünf Minuten vor zwölf läuten lassen.

Auch weltweit seien die Folgen des Krieges durch Verknappungen, Verteuerungen und Wohlstandsverluste jetzt schon deutlich zu spüren, so die Feldheimer Kirchenverwaltung. "Dieser Krieg ist zu allem Leid eine einzige, nutzlose Verschwendung von Rohstoffen und die denkbar gröbste und unnötigste Verschmutzung dieser Erde. Er bindet nicht nur Mittel, die dringend benötigt würden, um weltweit Hunger und Krankheit zu begegnen, sondern verhindert auch unerlässliche Investitionen, um zum Beispiel Klimaziele zu erreichen und damit den Fortbestand der Menschheit zu sichern."

Die Glocken fordern ein Ende der Gewalt

Kirchenpfleger Werner Jadasch: "Es ist entsetzlich, dass viele Verantwortliche in dieser Situation lieber den atomaren Erst- und Gegenschlag diskutieren, statt auch nur einen Gedanken auf die Möglichkeit einer friedlichen Beilegung des Konfliktes zu richten. Auch dadurch kann dieser lokal geführte Krieg sehr schnell und unabwendbar in einer mit allen verfügbaren Mitteln geführten, weltumspannenden, Auseinandersetzung münden. Wie schon vor dem Ersten Weltkrieg ist die Welt ein Pulverfass."

In früheren Zeiten warnten Kirchenglocken die Bevölkerung vor Feuer oder nahendem Unheil. In dieser Situation sieht sich die Kirchenverwaltung St. Georg in Feldheim heute wieder und will mit ihrem November-Glockenläuten ein Ende der Gewalt in der Ukraine fordern und vor einer drohenden Eskalation des Konflikts warnen. Damit einhergehend folgt der Appell an die Verantwortlichen in aller Welt, aber besonders auch in Deutschland, alle Anstrengungen zu einer sofortigen Beendigung der Kampfhandlungen zu unternehmen, Wege zu suchen, um den bestehenden Konflikt friedlich und ohne Sieger oder Verlierer beizulegen, zu helfen, dass die geschlagenen Wunden verheilen können und somit wieder ein gedeihliches Miteinander aller Menschen und Nationen hin zu einer besseren Zukunft zu ermöglichen. (AZ)

