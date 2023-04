Feldheim

vor 19 Min.

Große Nachfrage: Feldheim bessert bei der Kinderbetreuung nach

Plus Der Bedarf an Krippenplätzen steigt. Feldheim hat für die Kleinsten jetzt eine neue Raumlösung gefunden. Ab September kann in der alten Schule gespielt werden.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Kinderbetreuung ist derzeit ein heißes Thema in den Gemeinden im Landkreis Donau-Ries. Denn der Bedarf ist groß und wächst weiter, Platz ist Mangelware, Personal zu bekommen schwierig. Umso glücklicher ist man nun in Feldheim, dass vor Ort eine neue Möglichkeit geschaffen wurde. Zwölf neue Betreuungsplätze wurden geschaffen.

Beim Gespräch mit Bürgermeister Stefan Roßkopf und Kindergartenleiterin Andrea Bischofberger spürt man sofort die Freude über die schnelle, kostengünstige und ansprechende Lösung des Platzproblems in der Kindertagesstätte. Der Gemeinderat hat aus der Not eine Tugend gemacht und in der unmittelbar benachbarten ehemaligen Schule Feldheim den Platz für eine zweite Krippengruppe geschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen