Kollekte für Behinderteneinrichtung in Sri Lanka

Die Kollekte des Gemeinschaftsgottesdienstes der Pfarreiengemeinschaft Rain geht heuer an "Sambodhi", ein Kinderheim mit Schule für Menschen mit Behinderung in Sri Lanka. Organisator der Messe auf dem Feldheimer Kirchplatz war die örtliche Pfarrgemeinde, die zusammen mit Rain, Genderkingen, Niederschönenfeld und Staudheim feierte. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Fischer, Kirchenpfleger Wolfgang Schmid und Mesner Cölestin Neubauer übergaben die Kollekte in Höhe von 650 Euro an Leonie Roßkopf, die 2022/23 mit einem Stipendium für ein halbes Jahr bereits in dem Inselstaat tätig war. Die Niederschönenfelderin wird demnächst erneut für sieben Monate ihre soziale Arbeit in Sri Lanka fortsetzen. Das Studium der Inklusionspädagogik hat sie in Würzburg mit dem Bachelor abgeschlossen. Für das Masterstudium ist sie an einer Fernuniversität eingeschrieben.

