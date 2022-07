Niederschönenfeld muss für Sanierungen Millionen vorstrecken

Plus Im Niederschönenfelder Ortsteil Feldheim muss kräftig saniert werden, doch der Fördertopf des Freistaats Bayern ist für heuer bereits ausgeschöpft.

Das größte Projekt der neuen Niederschönenfelder Gemeinderats-Periode ist baulich abgeschlossen. Es waren nicht zwei beliebige Straßen zu erneuern. Die Gartenstraße, knapp einen Kilometer lang, und die Rainer Straße (rund 200 Meter), sind der zweite große Straßenzug im Niederschönenfelder Ortsteil Feldheim. Bei der Hauptstraße - zugleich Kreisstraße DON 29 - war die Fahrbahn Sache des Landkreises, die neuerliche Maßnahme musste die Gemeinde schultern. Es galt, nicht nur den Straßenbau mit einem Aufwand von knapp 1,8 Millionen Euro reinen Baukosten (einschließlich Mehrwertsteuer) zu bewältigen, sondern gleichzeitig wurden Kanäle, Wasserleitungen und wo notwendig die Hausanschlüsse erneuert.