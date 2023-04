Nordschwaben

12:00 Uhr

Eine junge Frau in einer Männerdomäne: Pia Mayer ist Försterin

Plus Pia Mayer faszinierte die Natur schon als kleines Mädchen. Den Einsatz für den Wald hat sie zum Beruf gemacht - als eine der wenigen Frauen im Forst.

Von Adalbert Riehl

Der Beruf des Försters ist längst keine reine Männerdomäne mehr, doch eine Frau in grüner Waldkluft ist noch immer einer Besonderheit. Pia Mayer hat nicht als einzige Frau Forstingenieurwesens in Weihenstephan studiert, was nur von Vorteil sei. "Wir mischen die Branche etwas auf", sagt sie. Frauen hätten eine andere Sicht auf die Dinge, das könne nur bereichernd sein.

Seit Oktober vergangenen Jahres ist Pia Mayer Anwärterin bei der staatlichen Forstverwaltung, seit vier Monaten dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen zugewiesen. Die Faszination an der Natur mit ihrer Kraft und dem Wandel im Laufe der Jahreszeiten war Hauptgrund für die auf den ersten Blick ungewöhnliche Berufswahl. Der zweite Blick sagt aber, dass ihr ein Gutteil "in die Wiege gelegt" wurde. Pia Mayer ist auf dem landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb der Eltern, der Ludwigsschwaige bei Buttenwiesen, aufgewachsen. Dazu gehört auch ein Wald.

