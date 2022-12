Unbekannter sägt Baum an und durchtrennt Kabel in Feldheim

Ein Unbekannter hat in Feldheim auf dem Grundstück Sachschaden angerichtet. Opfer ist eine betagte Frau.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Feldheim auf einem Anwesen randaliert. Der Täter sägte zwischen 16 und 16.30 Uhr auf dem Grundstück in der Gartenstraße einen Baum an. Zudem durchtrennte er an der Hauswand das Telefonkabel. Opfer der Aktion ist eine betagte Frau. Der Sachschaden beträgt rund 350 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)