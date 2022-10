Unbekannter schlitzt Reifen in Feldheim auf

Ein Unbekannter schlitzt in Feldheim Reifen auf. Die Polizeiinspektion Rain sucht nach Zeugen.

Am Freitagabend wurde der hintere Reifen eines am Feldheimer Schützenheim abgestellten Fahrrades aufgeschlitzt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)

