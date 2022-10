Feldheim

10:28 Uhr

Unbekannter zündelt in Feldheim

Die Freiwillige Feuerwehr Feldheim musste am Sonntagabend zur Löschung eines absichtlich gelegten Brandes ausrücken.

Eine bislang unbekannte Person steckte am Sonntagabend in Feldheim Holz in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Feldheim einen Holzstapel in der Hauptstraße angezündet. Eine Anwohnerin meldete der Polizeiinspektion Rain gegen 21 Uhr den Brand. Ihr 40-jähriger Sohn hatte das Feuer bemerkt und gleichzeitig den unbekannten Täter weglaufen sehen. Als die Beamten eintrafen, hatten Anwohner das Feuer bereits provisorisch gelöscht. Weil das Holz aber noch immer stark rauchte, wurde zur endgültigen Löschung die Freiwillige Feuerwehr Feldheim hinzugezogen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bestand keine unmittelbare Gefahr für angrenzende Wohnhäuser. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Wer Hinweise zum flüchtigen Täter hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Rain unter der Nummer 09090/70070 melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Donauwörth Fahrrad-Dieb schlägt an Stauferhalle in Donauwörth zu

