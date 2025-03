In diesem Thriller spielen Donauwörth und Rieskrater eine wichtige Rolle

Eine verhängnisvolle Begegnung verändert das Leben von Tauchlehrer Hans aus Orsoy dramatisch. Eigentlich wollte er nur für einige Wochen an einer Tauchbasis in Donauwörth aushelfen, doch schon bald zieht ihn eine Psychopathin mit traumatischer Vergangenheit unaufhaltsam in ihren Bann. Und dann wird die Gegend um das Nördlinger Ries von bizarren Gewaltverbrechen erschüttert, die auf rätselhafte Weise mit dem Asteroideneinschlag vor 15 Millionen Jahren verbunden sind. Auf der Suche nach den Hintergründen begibt sich Hans in tödliche Gefahr...

