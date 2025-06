Großeinsatz in Harburg: Fritteuse fängt Feuer

Eine Frau aus Harburg hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, weil sie vergessen hatte, ihre Fritteuse auszuschalten. Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau am Donnerstag um 12.20 Uhr in einer Dachgeschosswohnung in der Heidestraße und frittierte Kartoffelprodukte in heißem Fett. Während des Frittiervorgangs begab sich die Frau aus der Wohnung und wurde erst wieder an die Speisen erinnert, als die Feuermelder des Hauses anschlugen.

25 Kräfte der Feuerwehr Harburg und 18 Kräfte der Feuerwehr aus Huisheim eilten zu der Einsatzstelle, an der bereits das Treppenhaus unter Rauchschwaden stand. Der Fettbrand konnte von den Einsatzkräften abgelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro. Die Frau sowie weitere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetz auf. (AZ)