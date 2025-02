Trafostation in Brand: Ungewöhnlicher Einsatz für Feuerwehr

Ein nicht alltäglicher Brand hat am Sonntag in Asbach-Bäumenheim die Feuerwehr beschäftigt. Am östlichen Ortsrand im Bereich des Alois-Tenschert-Rings entstand kurz vor Mittag an einem Trafo des Energieversorgers Lechwerke (LEW) ein Feuer. Es gab mehrere kleine Explosionen und es rauchte stark.

Rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eilten zu der Station. Bevor die Löscharbeiten beginnen konnten, so Kommandant Christian Dommer, habe an dem Trafo erst der Strom abeschaltet werden müssen. Dann hätten die Flammen mit Kohlenstoffdioxid-Feuerlöschern rasch erstickt werden können. Ursache für den Brand war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt an der Station. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch unklar.

Das Feuer hatte keinen Stromausfall im Ort zur Folge, berichtet Dommer. Die LEW hätten hier gleich reagieren können. (wwi, AZ)