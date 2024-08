Rauchmelder fällt von Decke und löst Feueralarm aus

Rauchmelder sollten fest an der Raumdecke montiert sein. Werde dabei Klebestreifen verwendet, kann es passieren, dass die Melder sich lösen und zu Boden fallen. Ein solches Vorkommnis hat nun in Riedlingen einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei ausgelöst.

In einem Mehrfamilienhaus in der Küsterfeldstraße hörte ein Bewohner am späten Dienstagvormittag, dass in der Nachbarschaft ein Rauchmelder piepste. In der Wohnung war jedoch niemand anwesend, besser gesagt: Niemand öffnete die Tür. Der Zeuge schlug deshalb Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen, Stadtbrandmeister Michael Stecker und die Polizei rückten an. Der Polizei gelang es, den Besitzer der Wohnung zu verständigen. Als dieser eintraf, stellte sich heraus, dass ein Rauchmelder aus eingangs beschriebenen Gründen heruntergefallen war und wohl deshalb ausgelöst hatte.

Der Stadtbrandmeister empfiehlt aus gegebenem Anlass, bei der Befestigung der Melder doch auf Nummer sicher zu gehen und im Zweifelsfall Schrauben zu verwenden. (wwi)