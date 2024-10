Feuerwehr sucht vergeblich nach brennendem Fahrzeug auf B25

Die Freiwillige Feuerwehr Harburg hat am Sonntag vergeblich nach einem möglicherweise brennenden Fahrzeug gesucht. Ein Verkehrsteilnehmer meldete per Notruf um kurz nach 17 Uhr, dass auf dem Parkplatz an der Bundesstraße zwischen Harburg und Ebermergen ein Wohnmobil qualme. Die Feuerwehr rückte mit knapp 20 Kräften aus, um Schlimmeres zu verhindern.

Jedoch: Auf besagtem Parkplatz fand sich kein Fahrzeug, auf das die Schilderung zutraf. Vorsichtshalber fuhren die Einsatzkräfte die Bundesstraße bis zur Anschlussstelle Berg/Wörnitzstein ab, konnten aber nach Auskunft von Kommandant Florian Gaudera niemanden ausfindig machen, der in Not war. (wwi)