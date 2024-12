Feuerwehr kann gerade noch Brand von Wohnhaus verhindern

Böse Bescherung für die Bewohner eines Hauses in Asbach-Bäumenheim: Am Tag vor Heiligabend brach auf dem Anwesen in der Haydnstraße ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte gerade noch verhindern, dass die Flammen vollends auf Gebäude übergriffen.

Nach Angaben der Polizei verständigte am Montag gegen 14.25 Uhr ein 87-Jähriger die Feuerwehr. Es stellte sich nachfolgender Sachverhalt heraus: Der Rentner hatte am Morgen Asche in seine Bio-Tonne geschüttet. Seiner Ehefrau fiel später auf, dass die Tonne zu brennen begann. Der Mann versuchte noch, mittels Wasser aus einem Gartenschlauch den Brand zu löschen. Dies gelang aber nicht mehr.

Wohnhaus und Garage durch Feuer in Bäumenheim beschädigt

Die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim rückte an und hatte laut Kommandant Christian Dommer alle Hände voll zu tun, damit es nicht zu einem viel größeren Schaden kommt. In dem rund 1,50 Meter breiten, überdachten Durchgang zwischen Wohnhaus und Garage gerieten insgesamt drei Abfalltonnen in Brand. Die Flammen breiteten sich auf die Holzkonstruktion aus, unter der auch Brennholz gelagert war und griffen Dommer zufolge bereits das Haus und die Garage an.

Die Einsatzkräfte bekämpften von zwei Seiten her das Feuer. Man habe Schlimmeres verhindern können, so der Kommandant: „Das war sehr knapp.“ Durch ein offenes Fenster zog Rauch in das Haus. Deshalb belüftete die Feuerwehr das Gebäude.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten groben Schätzungen der Polizei auf etwa 30.000 Euro, könnte aber auch höher sein. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.