Feuerwehr Wemding: Eine Brandkatastrophe war der Wendepunkt

Er ist inzwischen gute Tradition in Wemding: Der Frühjahrsempfang, zu dem Bürgermeister Martin Drexler ins historische Rathaus einlädt. Neben einem ungezwungenen Austausch steht jeweils ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Diesmal war es die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr – diese bezog 2024, im 160. Jahr ihres Bestehens, das neue große Feuerwehrhaus außerhalb der Altstadt.

Markus Meyr, Kreisbrandmeister und Beisitzer der örtlichen Feuerwehr, hatte sich in die umfangreiche Thematik eingearbeitet und gab einen Einblick von den Anfängen der Wemdinger Wehr bis zu einer großen Brandkatastrophe im Jahr 1907. Bevor sich landesweit die ersten Feuerwehren gründeten, waren bereits Handwerkszünfte sowie Bürgerwehren für den Brandschutz zuständig, berichtete Meyr von früheren Zeiten. Die Pflichtfeuerwehren zeichneten sich der Überlieferung nach jedoch nicht gerade durch eine große Motivation aus.

Bei der Gründung der Feuerwehr Wemding waren ziemlich sicher auch die Turner dabei

Es entwickelten sich zudem Turnerfeuerwehren – angeregt durch Turnvater Jahn – und auch die ersten Vereine, wie man sie heute kennt, unterstützten die Brandbekämpfung. Da in Wemding der Turn- und Sportverein (TSV) erst 1892 ins Leben gerufen wurde, lässt sich laut Markus Meyr nicht sagen, ob auch bei der Gründung der Feuerwehr 1864 Turner beteiligt waren. Allerdings deute einiges darauf hin. So präsentierte Meyr das erste bekannte Foto der Wemdinger Feuerwehr von 1889. Auf den Flaggen finden sich Leitsprüche der Turnerschaft, zudem ist auch ein Foto von Turnvater Jahn zu sehen.

Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Wemding ist auf den 12. März 1864 datiert. 32 Männer traten damals im Gasthaus Stern bei und wählten Benedikt Simmerer zu ihrem ersten Kommandanten. Interessant dabei: „Einige Nachkommen der Gründer sind auch heute in unserer Feuerwehr aktiv“, berichtete der Referent. Das Feuerwehrhaus der Anfangszeit stand in der Langgasse und diente bis 1975 sogar über ein Jahrhundert als Zuhause der Floriansjünger. Wie Meyr erläuterte, war die Altstadt damals in Quartiere (Stadtviertel) eingeteilt, was bei Löscheinsätzen ein schnelles und zielgerichtetes Vorgehen möglich machen sollte.

1907 waren die Brandnächte trauriger Höhepunkt in der Geschichte der Feuerwehr Wemding

„Ein trauriger Höhepunkt“, so Meyr, bildeten in der Wemdinger Feuerwehrgeschichte die beiden Brandnächte im Spätsommer 1907. Innerhalb weniger Tage fielen dabei mehrere Wohnhäuser und Scheunen den Flammen zum Opfer. Hunderte Feuerwehrleute aus der Stadt und Umgebung waren jeweils im Einsatz. Für diese war der Wassermangel das größte Problem, Löschwasser musste aus dem Wethbach herangeschafft werden. Für die Betroffenen wurde durch die Bevölkerung ein Spendenaufruf gestartet.

Icon Vergrößern Erst im September 2024 wurde das neue Feuerwehrhaus in Wemding eingeweiht. Die Wehr hat eine lange Geschichte vorzuweisen. Foto: Wolfgang Widemann, Archivbild Icon Schließen Schließen Erst im September 2024 wurde das neue Feuerwehrhaus in Wemding eingeweiht. Die Wehr hat eine lange Geschichte vorzuweisen. Foto: Wolfgang Widemann, Archivbild

Wie Meyr weiter ausführte, gab es in der Folge der Brandkatastrophe rege Diskussionen in der Stadt. Bereits 1908 begann man, das Großprojekt Wasserleitungsnetz zu realisieren, welches ein Jahr später mit Pumpstation und Hochbehälter fertiggestellt werden konnte. „Das Feuerwehrwesen wie auch die Stadt haben sich seitdem weiter entwickelt“, fasste Markus Meyr zusammen, doch eines sei geblieben: Der ehrenamtliche Gedanke aller aktiven Feuerwehrleute. Bei diesen bedankte er sich für ihren Einsatz.

Empfang in Wemding ist für die Begegnung und das Miteinander

Zu Beginn hieß Bürgermeister Drexler nicht nur zahlreiche Ehrengäste willkommen – er gab auch zu, dass der Termin des Frühjahrsempfangs mit Anfang Februar etwas gewagt gewesen sei. „Hier hat sicher auch der Wunsch eine Rolle gespielt. Aber der Frühling ist im Anmarsch.“ Drexler betonte, dass der Abend ein „Empfang der Begegnung und des Miteinanders“ sein soll, der persönliche Austausch stehe im Mittelpunkt.

Stadtpfarrer Wolfgang Gebert hielt ein kurzes Grußwort. Dieses nutzte er, um die Gäste über eine „epochale Veränderung“ zu informieren: Nach 34 Jahren habe die Katholische Kirchenstiftung die Trägerschaft über die beiden Wemdinger Kindergärten St. Marien und St. Emmeram abgegeben. Zum 1. Januar ging die Verantwortung an die Altmühlfranken-Nordschwaben gGmbH über. Diese wurde von der Diözese Eichstätt gegründet, um Pfarrgemeinden zu entlasten. Die Bedingungen hätten sich geändert und der Aufwand sei enorm gestiegen, begründete Gebert den Wechsel. Inzwischen sind in den beiden Einrichtungen über 50 Personen beschäftigt, mehr als 200 Kinder werden betreut. „Das sind Ausmaße eines mittelständischen Unternehmens, die Aufgaben sind nicht mehr zwischen Tür und Angel zu bewältigen“, erläuterte der Geistliche. Er werde aber als Pfarrer weiterhin beide Kindergärten besuchen, sagte Gebert zu.

Die musikalische Gestaltung des Frühjahrsempfangs übernahm die Stadt- und Jugendkapelle Wemding. Im Anschluss lud Bürgermeister Drexler zu Häppchen und Getränken ein.