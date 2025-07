Feuerwehrmänner aus Rain trainieren für den Oberstdorfer Schanzenlauf: der pure Wahnsinn!

1000 Stufen, 412 Meter Länge, 162 Höhenmeter und ein brutal steiler Anstieg liegen vor vier (vielleicht sechs) Feuerwehrleuten aus Rain. Das ist die Dimension, die auf sie beim Oberstdorfer Schanzenlauf zukommt, das ist die Größenordnung der Heini-Klopfer-Skiflugschanze, der drittgrößten der Welt. Und das ist der pure Wahnsinn! Am 18. Oktober ist es so weit. Dann müssen Fabio Theiner, Thomas Studener, Tobias Schenk und Michael Forthofer jeweils in Zweierteams zeigen, was sie im nationalen Vergleich drauf haben - und vielleicht auch Alexander Meßner und Dieter Welt, die nachgemeldet wurden.

