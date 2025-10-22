Grenzebach spendet 20.000 Euro an Feuerwehren

Das Rekord-Hochwasser im Juni 2024 hat einige Orte in der Region stark getroffen. Dazu zählt der Bäumenheimer Ortsteil Hamlar, der praktisch komplett überflutet war. Es entstand großer Schaden. Die Freiwilligen Feuerwehren waren tagelang im Dauereinsatz. Jetzt hat die Firma Grenzebach, die ihren Stammsitz in dem Dorf hat, das Engagement der Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde finanziell gewürdigt.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es dazu: „In dieser herausfordernden Zeit wurde deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind.“ Besonders hervorzuheben sei der Einsatz der regionalen Feuerwehren, die unter schwierigen Bedingungen wertvolle Hilfe geleistet hätten. Als Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit unterstütze man die Feuerwehr in Hamlar mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro und die Feuerwehr in Asbach-Bäumenheim mit 5000 Euro.

Grenzebach-Manager überreichen Spendenschecks in Hamlar an Feuerwehren

Die Mittel stammen aus einer Rückerstattung des Landratsamts, die Grenzebach für die geleistete Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden während des Hochwassers erhalten hat. Ein Teil dieser Summe werde nun gezielt weitergegeben, um das ehrenamtliche Wirken zu würdigen. Die feierliche Übergabe der Spendenschecks fand in der Firma in Hamlar statt. Standortleiter Egbert Wenninger und Steven Althaus, Geschäftsführer der Grenzebach-Gruppe, überreichten die symbolischen Schecks an Christian Lix, Vorsitzender und Kommandant der Feuerwehr Hamlar, und Michael Schweizer, Vorsitzender der Feuerwehr Asbach-Bäumenheim. Auch Bürgermeister Martin Paninka war anwesend.

Standortleiter Wenninger sagte laut Mitteilung: „Mit dieser Geste möchten wir nicht nur Danke sagen, sondern auch unsere Wertschätzung für den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren zum Ausdruck bringen.“ Deren Engagement trage wesentlich zur Sicherheit und Stabilität in der Region bei.

Derzeit wird das Vereinsheim in Hamlar saniert

Bei der Hamlarer Wehr sei die Spende höchst willkommen, erklärt Vorsitzender Christian Lix gegenüber unserer Redaktion. Bekanntlich zerstörten die Fluten im vergangenen Jahr das Vereinsheim im Ort weitgehend. Deshalb läuft dort eine Kernsanierung des Gebäudes, das Schützen und Feuerwehr nutzen und das als Treffpunkt dient. In das Projekt werde das gespendete Geld gesteckt, so Lix. Ziel sei es, ein modernes Vereinsheim zu schaffen. Dafür werde die Spende „in jedem Fall dringend benötigt“. Die Bauarbeiten würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (wwi, AZ)