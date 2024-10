Das sind die ersten Studien für die neue Fabrik der Firma Grenzebach

Die Gerüchteküche hat in den vergangenen Wochen und Monaten ordentlich gebrodelt. Klar war, dass sich die Firma Grenzebach nach der Jahrhundertflut, bei welcher der Stammsitz des Unternehmens in Hamlar weitgehend unter Wasser stand und ein Schaden im mittleren zweistelligen Millionenbereich entstand, neu aufstellen will. Doch wie schaut der Umbau der Fabrik aus und welche Folgen hat er? Antworten auf diese Fragen erhielten nun der Gemeinderat in Asbach-Bäumenheim und die rund 550 Menschen, die vor Ort beschäftigt sind.

