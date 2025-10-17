Firma MKR-Metzger verdoppelt ihre Produktionsfläche

Die Geschäfte der Firma MKR-Metzger in Monheim laufen gut. Dies hat mit einer weltweiten Entwicklung zu tun. Die Nachfrage nach Umwelt- und Wassertechnologien steigt. Davon profitiert der Maschinen- und Anlagenhersteller für industrielle Wasseraufbereitungsanlagen. Das Unternehmen vollzog nun den offiziellen Spatenstich, um den Standort in der Jurastadt zu erweitern.

Dieser Trend ist nach Angaben der Firma international zu beobachten: Immer mehr Unternehmen setzen auf Lösungen zur Kreislaufführung und Wiederverwendung von Wasser, um Ressourcen zu schonen und gesetzliche Umweltauflagen zu erfüllen. Dieses veränderte Bewusstsein führe dazu, „dass unsere Technologien stärker gefragt sind als je zuvor“, wird Geschäftsführer Thomas Metzger in einer Pressemitteilung zitiert. Die Anlagen von MKR-Metzger seien in zahlreichen Industriezweigen im Einsatz und machten es möglich, gewerbliche Abwässer zu reduzieren. Zudem würden Flüssigkeiten, die beispielsweise mit Chemikalien, Kühlschmiermittel oder Lackteilchen versetzt sind, gereinigt und seien länger nutzbar. Damit könne Energie effizienter eingesetzt werden.

Was die Erweiterung der Firma MKR-Metzger in Monheim bringt

Durch die guten Geschäfte wurde im Betrieb in Monheim der Platz knapp. Die Konsequenz: Es entsteht jetzt ein Anbau mit einer Länge von XX und einer Breite von XX Metern. Dadurch werde die Produktionsfläche verdoppelt, teilt die Firma mit. Arbeitsabläufe könnten optimiert und wesentlich effizienter gestaltet werden. Außerdem könnten das Labor erweitert und künftig Versuchsanlagen betrieben werden. Mit der Investition werde man noch flexibler auf die Kundenanforderungen reagieren und die Innovationskraft erhöhen können, so Geschäftsführer Ralf Xalter.

Die neue Halle soll nach Angaben des Unternehmens im kommenden Jahr fertig werden. Bei der Firma MKR-Metzger sind aktuell rund 60 Menschen beschäftigt. Sie besteht seit Anfang der 1990er Jahre in Monheim und ist geschäftlich mittlerweile rund um den Globus aktiv. (wwi, AZ)