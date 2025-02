Betrieb wird in Wemding neu gebaut

Im Gewerbegebiet am Stadelmüllerweg in Wemding will sich ein Betrieb neu ansiedeln. Doris und Rainer Kaufmann haben für ihre Firma Pflaster und Stein dort ein Grundstück gekauft.

Das Ehepaar gründete das Unternehmen für Pflasterarbeiten und Gartengestaltung vor neun Jahren und ist derzeit in einem Anwesen an der Harburger Straße in Miete. Nun wollen sich die Kaufmanns einen eigenen Standort schaffen. Auf dem Areal soll ein 20 Meter langes und zwölf Meter breites Gebäude entstehen.. Hinzu kommen eine Lagerfläche und ein Mustergarten. Der Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Stadtrats befürwortete den Bauantrag einstimmig,

Die Arbeiten am Stadelmüllerweg sollen Rainer Kaufmann zufolge demnächst starten. Bis zum Sommer solle das Bauwerk stehen und teilweise genutzt werden, ehe im Winter 2025/26 der Innenausbau (Büro-Bereich) vollendet werde. (wwi)