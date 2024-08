Firmengruppe Appl feiert 125-jähriges Bestehen in Wemding

Die Firmengruppe Appl, die nach eigenen Angaben zu den führenden Druck- und Weiterverarbeitungsunternehmen in Europa gehört, hat an ihrem Stammsitz in Wemding ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Über 700 geladene Gäste, bestehend aus Beschäftigten, Familien und Freunden, versammelten sich auf dem Betriebsgelände und erlebten ein Fest unter dem Motto „Festival & Streetfood“.

Ein Höhepunkt war die Wiederbelebung eines alten Brauchs: das Gautschen (im Bild). Nach über 50 Jahren wurde dieses bei Appl wieder praktiziert. 17 mutige Mitarbeiter ließen sich in ein Wasserfass tauchen und wurden dabei überraschend von weiteren „Freiwilligen“ begleitet. Bei den sommerlichen Temperaturen an diesem Tag war dieses Ereignis für die Beteiligten eine kühle Erfrischung. Darüber hinaus wurden die Sieger eines Kicker-Turniers gekürt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten bei dem fest auch die Chance, Preise zu gewinnen.

Live-Musik der Gruppen The Village Boyz und Till Monday rundeten die Feierlichkeiten ab, die bis spät in die Nacht dauerten. (AZ)