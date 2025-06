Jetzt können die Fische bei Oberpeiching wandern

Die neue Fischaufstiegshilfe am Kraftwerk Oberpeiching ist am Montagnachmittag offiziell in Betrieb gegangen. Sie stellt die Durchgängigkeit für Fische am Lech in diesem Abschnitt wieder her. Damit verbessern sich die Bedingungen für die Wasserlebewesen in diesem Bereich deutlich. Die Fischaufstiegshilfe stärkt die ökologische Funktion der Wasserkraftwerke entlang des unteren Lechs. Sie ist Baustein zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Diese trägt die Rhein-Main-Donau GmbH (RMD) als Kraftwerkseigentümerin. Die Betriebsführung des Kraftwerks liegt bei der LEW. Sie hat als Projektleiterin die Anlage konzipiert und umgesetzt. Ein Büro für Landschaftsarchitektur begleitete die Arbeite. Auch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Donau-Ries, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen sowie die Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben waren eng mit eingebunden.

Kombination aus technischer und naturnaher Fischwanderhilfe

Die Fischaufstiegshilfe ist rund 420 Meter lang. Sie überbrückt eine Höhendifferenz von 8,6 Metern. Die Anlage besteht aus drei funktional aufeinander abgestimmten Abschnitten. Die Fische steigen dabei entgegen der Flussrichtung vom Unterwasser zum Oberwasser auf. Unterhalb des Kraftwerks beginnt die Anlage mit einem technischen Einstiegsbauwerk. Daran schließt sich ein etwa 150 Meter langes, naturnah gestaltetes Umgehungsgewässer an, das an einen Bachlauf erinnert. Es dient als strukturreicher Lebensraum für Fische und andere Wasserorganismen. Rund 150 Meter weiter oberhalb des Kraftwerks liegt das Ausstiegsbauwerk. Dort ist der Übergang ins Flussbett.

Lebensraum im und am Wasser entsteht

Die im Wasser gelegene Oberfläche der Anlage, die so genannte Sohle, ist durchgängig rau gestaltet und mit natürlichem Kies- und Steinmaterial verfüllt. Damit finden Muscheln, Schnecken, Insektenlarven oder Krebse geeignete Bedingungen, um sich dort anzusiedeln. Im verlauf der Anlage gibt es außerdem Kieslaichplätze. Entlang der Böschung wurden Reptilienhabitate angelegt.

Die Anlage in Oberpeiching ist nach Feldheim die zweite Fischaufstiegshilfe, die an den von LEW betriebenen Lechkraftwerken zwischen Ellgau und der Lechmündung in Betrieb geht. Der Baubeginn für die Anlage in Rain ist für Herbst 2025 vorgesehen. Sie soll kommendes Jahr in Betrieb gehen. Eine weitere Anlage für Ellgau befindet sich derzeit in Planung.

Technische Infrastruktur und Naturschutz gehen Hand in Hand

Bei der Eröffnung sprachen Vertreter der Betreiber und der Politik und Fischerei. Sie lobten einhellig den ökologischen Nutzen:

Claudia Marb, stellvertretende Landrätin im Landkreis Donau-Ries: „Die Fischwanderhilfe am Kraftwerk Oberpeiching ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie technische Infrastruktur und Naturschutz Hand in Hand gehen können. In Zeiten des Klimawandels wird es immer wichtiger, unsere Gewässer als Lebensräume zu schützen und gleichzeitig ihre vielfältigen Funktionen – vom Hochwasserschutz bis zur Energiegewinnung – zu erhalten.“

Hans-Joachim Weirather, Präsident des Fischereiverbands Schwaben: „Die Fischaufstiegshilfe in Oberpeiching steht exemplarisch für eine sehr gelungene Zusammenarbeit zwischen Kraftwerksbetreiber, Fischerei und Naturschutz. Solche Maßnahmen sind unverzichtbar, um die Durchgängigkeit unserer Flüsse wiederherzustellen und die Artenvielfalt nachhaltig zu sichern. Gerade im unteren Lechraum sind sie entscheidend für stabile, funktionierende Ökosysteme.“

Christian Kunze, Vertreter Rhein-Main-Donau GmbH: „Mit der neuen Fischaufstiegshilfe in Oberpeiching investieren wir gezielt in die ökologische Weiterentwicklung unserer Standorte. Als Eigentümerin der Wasserkraftwerke entlang des unteren Lechs setzen wir dabei auf langfristige Lösungen, die Energienutzung und Gewässerschutz in Einklang bringen. Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie regionale Zusammenarbeit zwischen Betreiber, Behörden und Fachinstitutionen konkrete Verbesserungen für unsere Flüsse schafft.“

Dietrich Gemmel, LEW-Vorstandsmitglied: „Der Lech ist Lebensader und Kraftquelle zugleich. Diese Verantwortung nehmen wir als Kraftwerksbetreiber und Energieversorger wahr. Die neue Fischaufstiegshilfe am Kraftwerk Oberpeiching verbindet erneuerbare Energiegewinnung mit einer deutlichen Verbesserung des Lebensraums unterer Lech. Sie ist Brücke zwischen Natur und Technik. Zudem sich die Kraftwerke den Grundwasserspiegel – eine stille, aber wichtige Funktion für die Region.“ (AZ)