Fische, Aale und Schlangen: Was uns beim Baden alles begleitet

Wenn wir in Flüsse oder Badeseen eintauchen, sind wir nicht allein. Bei Weitem nicht. Kürzlich bekamen das Schwimmer im Brombachsee im Nachbarlandkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu spüren, als Waller diese attackierten. Diese entwickeln eine beachtliche Größe, nicht selten sind sie zwei Meter lang. Damit sind sie aber eine Ausnahme in unseren Gewässern. Im Normalfall sind die hier beheimateten Fische deutlich kleiner. Doch nicht nur Fische sind hier unterwegs.

Allein in der Wörnitz sind es 30 Arten, die den Fluss bevölkern. Darunter Rotaugen, Nasen oder Lauben. Dabei handelt es sich zumeist um sehr kleine Fische, wie Hubert Wagner erklärt. Wagner ist Vorsitzender der Wörnitz-Fischereigenossenschaft Oettingen sowie Vizepräsident für Berufsfischerei im Fischereiverband Schwaben. „Die Fische haben je nach Art meist eine Größe von fünf bis 35 Zentimetern und sind damit recht kleinwüchsig.“ Doch natürlich gibt es auch Ausnahmen. Beispielsweise könne ein Hecht auch mal um die 1,50 Meter groß werden. Solche Exemplaren kommen aber selten vor, wie Wagner betont.

Direkte Begegnung mit großen Fischen in der Wörnitz unwahrscheinlich

Gefährlich sei keine der hiesigen Fischarten. „Zubeißen tut da keiner.“ Doch kann es vorkommen, dass ein Fisch auf sich aufmerksam macht. Vor allem dann, wenn er sein Nest bedroht sieht. „Wenn der Zander dieses Gefühl hat, kann er einen schon mal anstupsen. Das ist mir selbst schon passiert“, sagt er mit einem Lachen. Doch grundsätzlich sei es sehr unwahrscheinlich, mit einem größeren Fisch in Berührung zu kommen.

Das liegt zum einen daran, dass die Tiere eher in der Tiefe zu finden seien. „Wenn etwas um einen herum schwimmt, sind es sehr kleine Fische.“ Die großen Exemplare seien zudem eher am frühen Morgen oder am Abend aktiv – also nicht zu den bevorzugten Schwimmzeiten ihrer menschlichen Mitschwimmer. „Dann ist es ruhiger“, erläutert Wagner. Aber noch aus einem anderen Grund ist eine direkte Begegnung unwahrscheinlich. „Die Fische sind ganz schnell weg, wenn man sich ihnen nähert.“ Zu beobachten sei das zum Beispiel, wenn man Nahrung in den Fluss werfe. Dann kämen sehr viele Fische. „Einen davon zu erwischen, ist quasi unmöglich.“ Das gilt übrigens auch für weitere Bewohner der hiesigen Gewässer: Krebse.

Auch Schlangen gibt es in Teichen im Landkreis Donau-Ries

Wagner geht davon aus, dass es diese auch in der Wörnitz gibt. Diese würden ungefähr handtellergroß. Doch auch sie suchten schnell das Weite, wenn ein Mensch sich nähert. „Damit sie einen kneifen, muss man es schon drauf anlegen.“ Allzu viele Krebse gibt es bei uns aber wohl ohnehin nicht, dazu ist der Aalbestand zu gut. Den Aalen schmecken Krebse nämlich besonders gut. Die glitschigen Tiere halten sich tagsüber aber normalerweise in ihren Höhlen auf. Glitschig sind auch Ringelnattern, die sich zum Beispiel in den Teichen der Region sehr wohl fühlen. „Die sind aber auch sehr schnell weg. Wenn man sie fängt, sondern sie ein stark riechendes Sekret ab.“ Giftig seien die Schlangen aber nicht. Allein sind wir in den Gewässern also nicht - begegnen dürften wir anderen Lebewesen aber eher selten.