Verein wertet Baggersee bei Gosheim ökologisch auf

Zu den geologischen Besonderheiten des Rieses und seiner Umgebung gehören unter anderem größere Flächen, auf denen sich Sand angesammelt hat. So auch am östlichen Rand der Ebene. Zwischen Gosheim und Wemding haben zwei Firmen (erst Braas, dann Eireiner) in den vergangenen Jahrzehnten den für das Baugewerbe so wichtigen Rohstoff abgebaut. Dadurch entstand nach und nach eine ganze Kette von Baggerseen. An einem davon ist jetzt ein Projekt für den Naturschutz verwirklicht worden, das nach Ansicht der Beteiligten einen Vorzeige-Charakter hat.

