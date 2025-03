Fenstertausch in der Donauwörther Altstadt? Warum das für Diskussionen sorgt

Etwas konsterniert waren die Mitglieder des Donauwörther Bauausschusses schon. „Wir haben uns selber blockiert“, stellte Manfred Hofer von den Engagierten Bürgern Donauwörth fest. Wenige Minuten vorher hatte das Gremium es noch abgelehnt, den Rückbau von Gauben an einem Haus in der Kapellstraße zu genehmigen. Doch einem auf den ersten Blick ähnlichen Antrag für ein Gebäude in der Reichsstraße stimmte der Ausschuss zu. Wie das zu erklären ist - und welche Rolle die Altstadtsatzung bei der Diskussion spielte.

